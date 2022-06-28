ВКС РФ нанесли удар по ангарам с западным вооружением в Кременчуге

Российские ВКС нанесли удар по ангарам в Кременчуге в Полтавской области, где хранились поступившие из США и европейских стран вооружение и боеприпасы, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате удара поражены оружие и боеприпасы западного производства, предназначенные для украинской группировки в Донбассе.

Детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не функционировавшем торговом центре, сообщили в министерстве.

При этом ранее городские власти сообщали, что в ТЦ находились мирные жители, якобы погибли 13 человек, по меньшей мере 50 пострадали.