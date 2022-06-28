Аэропорт Екатеринбурга получил новую налоговую льготу

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали введение новой льготы по налогу на имущество для екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, соответствующие изменения внесены в статью 3-1 областного закона "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций".

"Законодательная инициатива губернатора предлагает дополнить рассматриваемый областной закон положениями, предусматривающими установление налоговой льготы в виде права уплачивать налог на имущество организаций в меньшем размере, основания и порядок применения такой льготы", - пояснила спикер ЗакСО Людмила Бабушкина.

Так, налог на имущество для Кольцово в 2022 году снижен на 50%. При этом аэропорт будет обязан сохранить 90% среднесписочной численности работников к 2021 году и обеспечивать достойный уровень их заработной платы.

Ранее в регионе приняли меры поддержки авиакомпании "Уральские авиалинии", которая получила право перенести срок уплаты налога на имущество за первый-третий кварталы до конца этого года. Ожидается, что это позволит найти средства на проведение операционной деятельности компании.