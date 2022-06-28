28 Июня 2022
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Новороссийск-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

В Новороссийске введен режим ЧС из-за обнаружения фугаса у причала КТК

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации в зоне безопасности причала морского терминала КТК в связи с обнаружением фугаса образца 1943 года. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Режим ЧС будет действовать вплоть до уничтожения снаряда. Работы планируют провести 29-30 июня. В опасной зоне будет ограничено перемещение судов.

Нефтяной терминал КТК, вблизи которого обнаружен фугас, находится за пределами зоны ЧС и работает штатно, передает РИА Новости.

Теги: новороссийск, режим чс, фугас



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