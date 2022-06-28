Экс-главу тюменского ГИБДД отправили в колонию на четыре года и оштрафовали на 2,5 миллиона

Сегодня Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему начальнику управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александру Селюнину, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Он полностью признал вину в получении взяток, общая сумма которых составила 600 тысяч рублей. Александр Селюнин признан виновным в четырех эпизодах получения должностным лицом, через посредника, взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе (ч. 2 ст. 290 УК РФ). И еще в девяти эпизодах получения должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за незаконные действия в (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По решению суда, взяточник отправится в исправительную колонию общего режима на четыре с половиной года. Также он был оштрафован на 2,5 млн руб. и на четыре года лишен права занимать должности представителя власти и организационно- распорядительных полномочий в данных органах. Кроме того, Ленинский районный суд Тюмени лишил Селюнина звания "полковник полиции" и взыскал с него в доход РФ 543 тыс. руб. Арест, наложенный на автомобиль Шкода Кодиак, 2018 года выпуска, суд сохранил.

Все время судебного следствия подсудимый находился под стражей. В период следствия был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 3 670 000 рублей.

Напомним, Александра Селюнина арестовали в апреле 2021 года. По версии обвинения, он давал указания своим подчиненным о приеме экзаменов без фактической их сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения. За это он и получал деньги "через посредника".с июня по ноябрь 2020 г. На вырученные деньги Селюнин через посредника, которым стал его близкий знакомый, построил на своем земельном участке придомовой комплекс.