Царев: Зеленский назвал максимальное время, которое продержатся ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что хотел бы завершить фазу боевых действий до конца 2022 года. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на источники в дипломатических европейских кругах, которые признают, что Зеленский озвучил эту дату на саммите G7. Экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что Зеленский озвучил максимальное время, которое ВСУ смогут продержаться.

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"Оружие заканчивается. Деньги заканчиваются. Люди, которых можно направить на фронт, заканчиваются. И самое главное - Запад должен понимать, что он не бесконечно долго должен будет помогать Украине. Ради успокоения Запада Зеленский сделал заявление. Иначе Запад прекратит помощь уже сейчас. Ради помощи Запада сейчас Зеленский загоняет себя в ловушку к концу года", - написал Царев.

В апреле Зеленский заявлял, что "мы можем сражаться с Российской Федерацией и десять лет".