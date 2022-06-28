28 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Экскаватор, рекультивация, Карабаш (2022) | Фото: пресс-служба РМК

В Карабаше на реке Сак-Элга появится каскад из трех гидроботанических площадок

В Карабаше продолжается реализация масштабного проекта по ликвидации накопленного в советское время экологического вреда. Город преображается и становится зеленым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, уже сейчас проведены работы по реабилитации Карабашского пруда, продолжается технический этап рекультивации бесхозного хвостохранилища №3. Золотая гора, бывшая безжизненной на протяжении столетия, начинает зарастать молодыми деревьями.

Кроме того, по течению реки Сак-Элга появится каскад из трех гидроботанических площадок, которые будут способствовать очищению сточных вод. Площадки засадят водной растительностью. По предварительным данным, она будет извлекать до полутоны тяжелых металлов.

Теги: Карабаш, рекультивация, Сак-Элга,



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