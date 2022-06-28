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Политика Свердловская область
Ельцин-центр в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев о "Ельцин-центре": Конечно, он должен существовать

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после сегодняшнего отчета перед депутатами регионального заксобрания ответил на вопрос своего конкурента на выборах главы региона Александра Ивачева. Речь зашла о существовании "Ельцин-центра" в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня впервые за много лет свердловские депутаты не стали задавать вопросы губернатору после его отчета в областном парламенте. Однако уже после заседания Куйвашев вышел в свой Telegram-канал и рассказал, что Ивачев остался недоволен этим решением и задал ему вопрос о финансировании "Ельцин-центра".

"Александр Николаевич, отвечаю на ваш вопрос. Ну что ж вы до Бориса Николаевича Ельцина-то докопались?! Ваш предшественник, первый секретарь обкома КПСС. Такой же, как и вы, сегодня коллега можно сказать, его дорогой идете. А что касается создания центра, то он создан не по чьему-то велению или хотению. Это федеральный закон №68 от 2008 года, он создан в соответствии с этим законом и должен работать и функционировать", - заявил Евгений Куйвашев в своем видеообращении.

Евгений Куйвашев, ЗакСо(2016)|Фото: Накануне.RU

По его словам, в наблюдательный совет "ЕЦ" входят сотрудники Администрации президента, полномочный представитель президента, "уважаемые люди и ваш покорный слуга".

"Конечно, он должен существовать. А что касается основных претензий, которые чаще высказываются "Ельцин-центру" по поводу мероприятий, которые там проводятся, я знаю, что сам "ЕЦ", чтобы окупить свое существование, сдает в аренду помещения, проводит мероприятия. Чем меньше этих мероприятий он будет проводить, тем нам больше придется тратить денег из бюджета. Вы к этому готовы?", - спросил губернатор.

Напомним, ранее известного режиссера Никиту Михалкова возмутило, что "Ельцин-центр" в Екатеринбурге до сих пор не считается иностранным агентом. А бард Александр Новиков (который, к слову, называет себя другом свердловского губернатора), заявлял, что "ЕЦ" – это "политический гадюшник и финансовое болото".

Теги: Куйвашев, Ельцин-центр, Ивачев



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