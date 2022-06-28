28 Июня 2022
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Экономика В России
Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок витрина кофе (2014) | Фото:Накануне.RU

Кофе, фрукты и детские смеси: правительство дополнило перечень товаров, которых не хватает в России

Правительство добавило в перечень приоритетной для импорта продукции новые позиции. На закупку этих товаров импортеры могут взять льготный кредит (не более 30% ключевой ставки ЦБ + 3 п.п., сейчас это около 5,8%).

В обновленный перечень попали орехи, кофе, какао-бобы, джемы, фруктовое пюре, консервированные фрукты, сухие молочные смеси для детского питания, ряд лекарственных средств и отдельные виды сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе правительства.

Срок льготного кредита зависит от целей займа:  на закупку сырья и комплектующих – 1 год, на закупку оборудования и средств производства – 3 года.

На программу правительство уже выделило свыше 37 млрд руб.

Теги: дефицит, льготы, кредитование, импорт



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