28 Июня 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Турецкий беспилотник Байрактар (2020) | Фото: sahrahaber.com

Турецкий производитель беспилотников передаст Украине три Bayraktar безвозмездно

Турецкий производитель беспилотников Bayraktar безвозмездно передаст Украине три БПЛА Bayraktar TB2, на покупку которых жители страны собирали деньги с помощью краудфандинга, передает РБК со ссылкой на сообщение компании в соцсетях.

"Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт", — говорится в сообщении.

Деньги, собранные на покупку БПЛА, будут направлены на помощь украинским беженцам, которые покинули страну после начала российской специальной военной операции.

Теги: беспилотник, Bayraktar, краудфандинг, беженцы



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