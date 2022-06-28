Турецкий производитель беспилотников передаст Украине три Bayraktar безвозмездно

Турецкий производитель беспилотников Bayraktar безвозмездно передаст Украине три БПЛА Bayraktar TB2, на покупку которых жители страны собирали деньги с помощью краудфандинга, передает РБК со ссылкой на сообщение компании в соцсетях.

"Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт", — говорится в сообщении.

Деньги, собранные на покупку БПЛА, будут направлены на помощь украинским беженцам, которые покинули страну после начала российской специальной военной операции.