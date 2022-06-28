28 Июня 2022
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Экономика В России
Турция флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Whirlpool продает российские активы турецкой Arcelik

Турецкая Arcelik подписала соглашение с Whirlpool EMEA S.p.A о покупке ее российских активов - АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус".

Ожидается, что сумма сделки не превысит 220 млн евро, говорится в сообщении Arcelik.

Таким образом, Arcelik получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год, пишет "Интерфакс".

В июне РБК сообщал, что торговые сети отмечают сокращение ассортимента электроники и техники для дома. Причины не только в отказе международных брендов ввозить товар в Россию, но и в остановке производств на территории страны. Так, липецкие заводы по выпуску техники Whirlpool, KitchenAid, Bauknecht, Hotpoint и Indesit остановили производство еще весной.

Теги: Whirlpool, Arcelik, российский бизнес



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