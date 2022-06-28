CNN: В Вашингтоне начата дискуссия о потере Украиной территорий

В Белом доме теряют уверенность в том, что Украина сможет вернуть под свой контроль территории, которые она потеряла в ходе военной операции России, даже с учетом вооружений, которые США и их союзники планируют направить. Об этом пишет CNN.

Советники президента Джо Байдена уже ведут дискуссию о том, кáк должен Владимир Зеленский изменить свое определение "победы" - с учетом неизбежных территориальных потерь.

В США надеются, что Украина сможет продержаться еще долго, поэтому мобилизуют своих союзников на противостояние России. Однако за последние несколько недель настроения изменились, поскольку Украина понесла ошеломляющие потери. Также ВСУ расходуют свое оборудование и боеприпасы быстрее, чем Запад может восполнить эти потери и обучить ВСУ новым системам вооружения.

У некоторых членов администрации Байдена есть ощущение, что Зеленскому нужно умерить ожидания относительно того, чего реально могут достичь ВСУ, ведь Зеленский заявлял ранее, что будет считать победой возврат к ситуации до 24 февраля, отмечает телеканал.

Представитель министерства обороны США сообщил CNN, что усилия Вашингтона по принуждению стран к поставкам Украине оставшегося советского оружия фактически подходят к концу, поскольку почти все, что они могли дать, они уже дали.

Напомним, недавно журнал National Interest опубликовал статью о том, что Украине пора пойти на уступки России, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше для Украины. А бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Запад должен отказаться от идеи руками Украины нанести военное поражение России и принудить ее пойти на территориальные уступки.

Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что западная пресса все больше продвигает тезис о том, что Россия одерживает победу, а поражение Украины неизбежно.

"Это все легко укладывается в стратегию НАТО, которое фактически кулуарно слила Украину. Саммит НАТО не рассматривает Украину как элемент коллективной обороны или буферную зону. По слухам, расчеты аналитических агентств Запада рассматривают уже вариант, что вся территория Украины как минимум до линии Житомир - Винница переходит под контроль России. Именно этот сценарий считается средненегативным для западного блока, но реальным, если война будет длиться более года", - сообщает телеграм-канал.