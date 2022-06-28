28 Июня 2022
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учения указатель раненые госпиталь (2011) | Фото: Накануне.RU

С 24 февраля на Украине погиб 4731 мирный житель, 5900 ранены – комиссар ООН по правам человека

С 24 февраля на Украине погиб 4731 мирный житель, 5900 ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. В числе погибших — 330 детей.

В Донецкой и Луганской областях убиты 2773 мирных жителя, 3256 ранены.

По данным ООН, из них на территории регионов, контролируемой ДНР и ЛНР, погиб 191 человек, 777 ранены. На подконтрольной украинским властям территории регионов погибли 2582 человека, 2479 ранены.

В других регионах Украины погибли 1958 человек, 2644 ранены, передает РБК.

В Управлении отметили, что реальное число жертв и раненных может быть выше, поскольку мониторинговая миссия не может получать полную оперативную информацию с мест боевых действий и оперативно проверять ее.

Теги: погибшие, оон, статистика, конфликт на украине, военная операция



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