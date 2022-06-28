В Кыштыме завершается строительство нового спорткомплекса

В Кыштыме завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Скоро ФОК откроет свои двери для горожан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании.

В настоящий момент идет благоустройство прилегающей территории, в душевых и раздевалках укладывают плитку, идет монтаж звуковой системы. Для внутренней отделки выбраны качественные напольные покрытия. Так, например, паркет игрового поля будет выполнен из долговечного канадского клена.

Объект вместит спортзалы, оборудованные для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, гандболом и единоборствами. Также здесь разместятся тренажерный и фитнес-залы, электронный тир. Изюминка Кыштымского ФОКа – скалодром. Будут дистанции как для начинающих, так и для продвинутых скалолазов. Одновременно в комплексе смогут тренироваться 80 человек.