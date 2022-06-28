Финский производитель лифтов KONE уходит из России после 87 лет сотрудничества

Финский производитель лифтов и эскалаторов KONE объявил о прекращении деятельности в России. Российское подразделение компании будет передано его топ-менеджерам.

Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 года после необходимого одобрения российскими регулирующими органами. Владельцами новой компании станут топ-менеджеры АО "КОНЕ Лифтс" гендиректор Алексей Самкович, финдиректор Вероника Меркулова и руководитель юридического департамента Елена Эпп.

"Компания будет осуществлять все необходимые мероприятия в рамках технического обслуживания эксплуатируемых в России лифтов и эскалаторов и продолжит выполнять обязательства по гарантийному обслуживанию оборудования. Несмотря на смену собственника, компания завершит все открытые проекты в стадии исполнения – работы будут завершены и оборудование будет передано клиентам", - говорится в заявлении KONE.

После закрытия сделки российская компания на три месяца возобновит поставки запчастей для оборудования KONE в России. После закрытия сделки российская компания сменит название и продолжит функционировать самостоятельно.

"Возобновление поставок лифтов и эскалаторов KONE в Россию не планируется, однако для того, чтобы удовлетворить спрос на электроподъемное оборудование, компания сможет в дальнейшем изучить возможности для поставок продукции других производителей", - отметили в КОНЕ Лифтс".

"KONE присутствует на российском рынке с 1935 года, это по-настоящему длительная и успешная история, и решение об уходе было непростым. К сожалению, текущая ситуация вынудила корпорацию принять такое решение. Тем не менее, уверен, что наша компания под управлением российского менеджмента сможет функционировать устойчиво и эффективно. Смена владельцев компании не окажет влияния на текущих клиентов", - заявил Алексей Самкович.

Ранее об уходе из России объявили Otis (США), Schindler и Thyssen (Германия). Участники строительного рынка еще в середине июня начали говорить о дефиците высокоскоростных лифтов и проблемах с поиском альтернативных поставщиков.