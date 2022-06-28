28 Июня 2022
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полиция, ГИБДД, ДПС (2019) | Фото:Накануне.RU

В ГД предложили отменить скидки на штрафы злостным нарушителям ПДД

Депутаты Госдумы предложили отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД для злостных нарушителей, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, соответствующие поправки предложили внести в законопроект, который ужесточает ответственность за вождение автомобиля после лишения прав.

В случае отмены такой скидки нарушителям придется уплатить штраф полностью: 30 тысяч рублей за вождение автомобиля после лишения прав и 100 тысяч рублей за повторное такое нарушение.

Также в законопроекте об ужесточении наказания за неоднократное нарушение ПДД предлагаются жесткие санкции - от штрафа в 100 тысяч рублей до уголовного преследования с конфискацией автомобиля. На сегодняшний день самое суровое наказание — административный арест на срок до 15 суток.

Теги: скидки, штрафы, злостные нарушители пдд



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