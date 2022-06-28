28 Июня 2022
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Общество Челябинская область
вакансии безработица (2013) | Фото:

В Челябинской области четыре организации уведомили о массовых сокращениях

В Челябинской области 163 организации уведомили Главное управление по труду и занятости региона о планируемых увольнениях 936 сотрудников, передает корреспондент Накануне.RU.

Из них четыре организации сообщили о массовых сокращениях. Речь идет о 226 работниках, но как отметили в управлении, фактически работу могут потерять 25 человек в период с июня по декабрь 2022 года.

В режиме неполной занятости находятся 3 тыс. 69 человек.

Теги: увольнение, работа,



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