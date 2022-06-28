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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Накануне.RU

"Невероятный проект": Куйвашев рассказал о создании "уральского Гугла"

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о создании в регионе "уральского Гугла". Об этом он завил в ходе сегодняшнего отчета перед депутатами ЗакСО по итогам деятельности областного правительства в 2021 году.

По словам Куйвашева, в Свердловской области активно развивается IT-сфера.

"Я рассчитываю на IT-кластер "Контур-парк", который будет готовить IT-специалистов и запускать цифровые проекты. Когда я говорил про "уральский Гугл" – я не шутил. Последняя разработка нашей компании – сервис по видеосвязи "Контур Толк", кстати, очень неплохой, специалисты его оценили", - заявил губернатор, добавив, что есть много и других перспективных наработок.

Позже на брифинге Евгений Куйвашев рассказал подробнее о данном проекте.

проект IT-кластера "Контур-парк"(2022)|Фото: скриншот с youtube-канала "Законодательное Собрание Свердловской области"

"Я называю компанию "СКБ-Контур" как наш "уральский Гугл". И это действительно так. Там серьезный проект. Я несколько раз встречался с руководством компании, выезжал на их инфраструктуру, смотрел планы развития. Сейчас ушли некоторые сервисы, например, Zoom. Как только он ушел, появился "Контур Толк". Мы уже практически все работаем на этом сервисе. Качество шикарное", - признался губернатор.

По его словам, у компании есть огромное количество других проектов, и чтобы их реализовать, нужно огромное количество программистов-математиков. Чтобы привлечь их в отрасль, сейчас строится офис и центр обучения с самыми передовыми технологиями.

"Это просто невероятный проект", - заключил Евгений Куйвашев.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня впервые за много лет свердловские депутаты не стали задавать вопросы губернатору после его отчета в областном парламенте.

Теги: Куйвашев, Гугл, губернатор, отчет



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