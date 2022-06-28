ВСУ бегут из Лисичанска

Украинские военные пытаются покинуть Лисичанск. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Накануне вечером ВСУ пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС потеряли несколько колонн. Также были попытки вырваться через Белогоровку. О результатах пока неизвестно.

"Резервные подразделения ВФУ снимаются и пытаются найти пути отхода из Новодружевки, Приволья и Шепилово. Все они отходят в сторону Северска. Туда же, в Северск, по словам очевидцев, подтягиваются украинские войска со стороны Краматорска и Славянского направления. По данным источников, погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до 5-7 тысяч украинских боевиков", - написал Мирошник.

По его данным, штурмовые группы освободительных войск уже прошли около трети Лисичанска.

Минобороны России заявило, что управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно, а потери ВСУ огромны. Боевики хаотично бегут из города и его окрестностей, переодеваясь в гражданскую одежду. Для удержания от бегства Киев направил "заградотряд" нацистов, который был уничтожен российской артиллерией в районе Волчеяровки.

Обозреватели со ссылкой на местных жителей сообщают, что украинские боевики заставляют жителей Лисичанска покинуть укрытия и выйти в несуществующий гуманитарный коридор. Таким образом они создают себе живой щит для бегства.

Ранее Киев заявил, что ВСУ "отошли" из Северодонецка на более выгодные позиции в Лисичанск. Судя по многочисленным сообщениям, такое же бегство происходит и из Лисичанска.

Телеграм-канал "Резидент" пишет, что ВСУ была дана команда отходить из Лисичанска, который нужно было удержать до саммита G7, о чем Владимира Зеленского лично просил британский премьер Борис Джонсон.

Вчера французский телеканал France 24 неожиданно показал репортаж из Лисичанска о том, как местные жители ненавидят украинских нацистов и ждут российских военных.

После освобождения Лисичанска и зачистки близлежащих поселков вся территория ЛНР будет освобождена. "Украина совершает стратегическое отступление в Донбассе", - констатирует The Wall Street Journal.