Путин не говорил о передаче Белоруссии ракет с ядерными боеголовками - Песков

Президент России Владимир Путин на встрече с Лукашенко не говорил о передаче Белоруссии ракет с ядерными боеголовками. Речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия, цитирует РИА Новости официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Напомним, на встрече 25 июня Путин сообщил о решении передать Минску комплексы "Искандер-М". Путин уточнил, что "Искандер-М" будут переданы Белоруссии в течение ближайших нескольких месяцев. Российский президент обратил внимание, что эти комплексы могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.