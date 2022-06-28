28 Июня 2022
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Транснефть – Сибирь, нефтедобыча (2022) | Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" завершило сезонный геомониторинг объектов магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе

"Транснефть – Сибирь" завершило сезонный цикл геотехнического мониторинга объектов магистрального нефтепровода (МН) Заполярье – Пурпе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Специалисты провели замеры температуры многолетнемерзлых грунтов 5,2 тыс. термометрических скважин, выполнили внутритрубную диагностику пространственного положения 484 км нефтепровода. Проверено планово-высотное положение объектов линейной части по 46 тысячам деформационным маркам. Также проведена по 4 тысячам деформационных марок оценка планово-высотного положения объектов нефтеперекачивающих станций и линейных пунктов подогрева нефти.

Трасса нефтепровода Заполярье – Пурпе пересекает участки многолетнемерзлых грунтов, где развиваются опасные экзогенные геологические процессы, в том числе оттаивание, размывы (эрозии), термокарст. В целях мониторинга данных процессов, влияющих на эксплуатацию МН, разработана специальная система мероприятий, включающая техническую диагностику нефтепровода, анализ его пространственного положения и параметров, характеризующих геокриологические условия залегания трубы.

Геодезические измерения высотного положения нефтепровода подземной прокладки производились на основании показаний устройств определения положения, которых всего по трассе установлено 814 ед.

В летний период запланировано проведение воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки сверхвысокого разрешения трассы магистрального нефтепровода. По результатам формируется пространственная модель местности, состоящая из точек лазерного отражения, описывающих как поверхность земли, так и все расположенные на ней объекты в виде массива координат для каждой точки. Главным преимуществом воздушного лазерного сканирования является возможность получения данных в труднодоступных районах.

Повысить несущую способность и обеспечить устойчивость и эксплуатационную надежность грунтовых и свайных оснований позволяет использование термостабилизаторов. Их общее количество на линейной части и площадочных объектах – более 125 тыс. шт. Термостабилизаторы установлены непосредственно в сваи опор, а также на расстоянии не более метра.

Своевременная реализация комплекса сезонных мероприятий по проведению геотехнического мониторинга объектов МН Заполярье – Пурпе позволяет обеспечить их техническую надежность и безаварийную эксплуатацию в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности "Транснефть – Сибирь".

Теги: Транснефть – Сибирь, магистральный нефтепровод, Заполярье – Пурпе



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