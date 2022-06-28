В Тюмени в частном детском саду зафиксировали вспышки кишечной инфекции у детей

В Тюмени в частном детском саду "Белка" зафиксировали вспышку кишечной инфекции, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В областной Роспотребнадзор поступило пять экстренных сообщений об инфекционных заболеваниях воспитанников детского сада. Один случай смешанной инфекции (сальмонеллез и т. д.) и один случай острого гастроэнтероколита, вызванного норовирусом был обнаружен в группе "Подснежник" на ул. Комсомольская, 21. В группе "Солнечные лучики" — один случай острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, а в группе "Гномики" (ул. Широтная, 129/2) — два случая сальмонеллезного энтерита.

Сообщается, что в детском саду не отслеживалось качество продуктов, из которых детям готовили еду. Фактический рацион питания воспитанников не соответствует цикличному утвержденному меню, что подтверждается журналом бракеража готовой продукции. Со слов директора, продукты закупались через сервис "Сбермаркет". Кроме того, в холодильнике "Атлант" на момент осмотра хранятся яблоки без сопроводительной документации и маркировочного ярлыка. Определить их происхождение, сроки годности, условия хранения не представилось возможным.

По решению суда, деятельность детского сада приостановлена на 60 суток, до устранения нарушений.