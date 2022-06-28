28 Июня 2022
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Общество Москва
москва смог дым трасса (2010) | Фото:Накануне.RU

Росприроднадзор добивается приостановки работы завода "Москокс"

Мосгорсуд признал "Московский коксогазовый завод" (ОА "Москокс", принадлежит "Мечелу") виновным в выбросах стирола в 2021 году, отклонив апелляционную жалобу предприятия.

Росприроднадзор ранее инициировал приостановку работы "Москокса" – документы направлены в Видновский городской суд для административного приостановления, сообщила в своем Telegram-канале глава ведомства Светлана Радионова.

"За последние два года мы неоднократно проводили надзорные мероприятия на заводе и фиксировали значительные превышения ПДК загрязняющих веществ. Только в этом году инспекторы службы составили 12 (!) протоколов о нарушениях, которые мы выявили во время проверки", - отметила глава Росприроднадзора.

По мнению Радионовой, для устранения нарушений заводу нужно провести модернизацию производственного оборудования, из-за которого происходит загрязнение.

"Жители засыпают Росприроднадзор жалобами на резкий запах и невозможность дышать. И мы это дело не оставим. Будем решать проблему в рамках закона!" – добавила глава ведомства.

Теги: росприроднадзор, москокс, загрязнение



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