Темпы высокие - Андрей Травников проконтролировал стройку кампуса НГУ

Строительство кампуса мирового уровня Новосибирского госуниверситета, наряду с возведением СКИФа – флагманский проект программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», который реализуется под контролем правительства региона.

Накануне губернатор Андрей Травников проверил ход работ на строительной площадке, где провел выездное совещание. Глава региона подчеркнул - возводятся объекты СУНЦ НГУ, которые строятся на средства благотворителя. Темпы работ достаточно высокие, подрядчик-заказчик совмещает строительство с работой над улучшением проекта. Работы идут одновременно ведутся на всех зданиях площадки.

Особенность строительных работа на объекте в том, что они ведутся на освоенной территории. При этом, здесь максимально сохраняются зелёные насаждения, чтобы ребята, которые через два года придут учиться в новые здания, оказались в сооружениях, находящихся в той природной среде, к которой привыкли их предшественники.

Также завершается проектирование объектов, строящихся уже на средства федерального бюджета – объекты федеральной адресной инвестиционной программы. "Это уже объекты собственно университета: лабораторные корпуса, проектный центр и другие", – отметил Андрей Травников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, НГУ – полноценный участник программы научных исследований, интегратор проекта развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».Но на данный момент Однако, сегодня налицо изношенность и дефицит инфраструктуры. Поэтому реализация проекта кампуса мирового уровня крайне важна.

Объём строительства – значительный. Это комплекс зданий физматшколы и университета общей площадью 75 тысяч квадратных метров. Также проект предусматривает создание шести инфраструктурных объектов: комплекса общежитий на 690 мест, корпуса поточных аудиторий со Студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, Учебно-научного центра Института медицины и психологии Владимира Зельмана и Научно-исследовательского центра. На данный момент общая стоимость строительства, из разных источников финансирования – 11 млрд 800 млн рублей.

Особенность строительства здесь в том, что работы ведутся в густонаселённом районе, в Академгородке. Этот факт учитывался с самого старта работ, было уделено повышенное внимание разработке плана застройки территории. Удалось на уникальной зелёной зоне, не конфликтуя ни с историей территории, ни с особенным социумом, запланировать будущие объекты.

Важный вопрос при строительстве кампуса – компенсационные мероприятия по высадке зелёных насаждений. Часть молодых хвойных деревьев по согласованию с руководством СУНЦ НГУ пересадили ещё при проведении подготовки территории строительства. Проектная документация по проведению компенсационных работ будет разработана специалистами Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Особое внимание – защите, сохранности деревьев, растущих на стройплощадке, их стволы защитили специальными кожухами.