28 Июня 2022
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Наука и техника Новосибирская область
Андрей Травников (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Темпы высокие - Андрей Травников проконтролировал стройку кампуса НГУ

Строительство кампуса мирового уровня Новосибирского госуниверситета, наряду с возведением СКИФа – флагманский проект программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», который реализуется под контролем правительства региона.

травников, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Накануне губернатор Андрей Травников проверил ход работ на строительной площадке, где провел выездное совещание. Глава региона подчеркнул - возводятся объекты СУНЦ НГУ, которые строятся на средства благотворителя. Темпы работ достаточно высокие, подрядчик-заказчик совмещает строительство с работой над улучшением проекта. Работы идут одновременно ведутся на всех зданиях площадки.

стройка, строительство, кампус, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Особенность строительных работа на объекте в том, что они ведутся на освоенной территории. При этом, здесь максимально сохраняются зелёные насаждения, чтобы ребята, которые через два года придут учиться в новые здания, оказались в сооружениях, находящихся в той природной среде, к которой привыкли их предшественники.

экология, кожух, дерево, зеленые насаждения(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также завершается проектирование объектов, строящихся уже на средства федерального бюджета – объекты федеральной адресной инвестиционной программы. "Это уже объекты собственно университета: лабораторные корпуса, проектный центр и другие", – отметил Андрей Травников.

стройка, экология, кампус, новосибирск, строительная техника(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, НГУ – полноценный участник программы научных исследований, интегратор проекта развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».Но на данный момент Однако, сегодня налицо изношенность и дефицит инфраструктуры. Поэтому реализация проекта кампуса мирового уровня крайне важна.

травников, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Объём строительства – значительный. Это комплекс зданий физматшколы и университета общей площадью 75 тысяч квадратных метров. Также проект предусматривает создание шести инфраструктурных объектов: комплекса общежитий на 690 мест, корпуса поточных аудиторий со Студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, Учебно-научного центра Института медицины и психологии Владимира Зельмана и Научно-исследовательского центра. На данный момент общая стоимость строительства, из разных источников финансирования – 11 млрд 800 млн рублей.

нгу, проект, кампус, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Особенность строительства здесь в том, что работы ведутся в густонаселённом районе, в Академгородке. Этот факт учитывался с самого старта работ, было уделено повышенное внимание разработке плана застройки территории. Удалось на уникальной зелёной зоне, не конфликтуя ни с историей территории, ни с особенным социумом, запланировать будущие объекты.

стройка, строительство, кампус, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Важный вопрос при строительстве кампуса – компенсационные мероприятия по высадке зелёных насаждений. Часть молодых хвойных деревьев по согласованию с руководством СУНЦ НГУ пересадили ещё при проведении подготовки территории строительства. Проектная документация по проведению компенсационных работ будет разработана специалистами Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Особое внимание – защите, сохранности деревьев, растущих на стройплощадке, их стволы защитили специальными кожухами.

Теги: андрей травников, кампус, нгу, академгородок 2.0, инфраструктурные объекты



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