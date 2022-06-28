И.о. главы Томской области подал документы на выборы губернатора региона

Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур подал документы для участия в выборах главы региона, сообщает областная избирательная комиссия.

"Мазур Владимир Владимирович, выдвинутый в качестве кандидата на выборы губернатора области Томским региональным отделением партии "Единая Россия", сдал документы в Избирательную комиссию области для регистрации его кандидатуры. Сами выборы главы региона пройдут 10 и 11 сентября в единый день голосования (ЕДГ)", - говорится в Telegram-канале изиркома.

Приём документов для выдвижения заканчивается в 18.00 30 июня. Сроки предоставления документов для регистрации – с 17 до 27 июля.

Напомним, в 2015 г. на выборах главы города Мазура поддержали 22 депутата гордумы из 25. До этого он три года был сити-менеджером Тобольска. 28 мая 2019 г, Мазур вошёл в руководство Калужской области, став замглавы региона. 1 июня 2021 г. стало известно о том, что он покинул пост, а через два дня выяснилось, что Мазур стал замначальника управления внутренней политики администрации президента. Получив назначение в Томск, Мазур в первый день своей работы на указанном посту дважды назвал вверенную ему Томскую область Тюменской.