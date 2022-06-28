Кипр не поддержал требование США запретить перевозку российской нефти в третьи страны

Министр финансов Кипра Константинос Петридис не поддержал идею США запретить судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников, Петридес выразил обеспокоенность по поводу такого шага, отметив, что многие другие страны не вводят санкции в отношении России.

Министр финансов США Джанет Йеллен 27 июня провела разговор со своим кипрским коллегой. Она сообщила Петридесу о том, что американские власти планируют ввести "предельную цену" на российскую нефть, пишет Regnum.

Ранее западные СМИ сообщили, что страны G7 хотят привязать цены на нефть из России к ее страховке и перевозкам. Такие ограничения позволят РФ заключать договоры на страхование и перевозку нефти только в том случае, когда стоимость ее будет выше заданного максимума.