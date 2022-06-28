Свердловские депутаты не стали задавать вопросов Куйвашеву в выборный год

Свердловские депутаты не стали задавать вопросы губернатору Евгению Куйвашеву после его отчета в областном парламенте.

Сегодня, 28 июня, Куйвашев отчитывался в ЗакСО об итогах деятельности правительства Свердловской области в 2021 году. После того, как он выступил с докладом, глава региона сказал, что готов ответить на вопросы народных избранников. Однако спикер заксобрания Людмила Бабушкина заявила, что делать этого не нужно.

"Мы приняли решение практически единогласно. Благодарим вас за доклад", - сказала Бабушкина. Позже она уточнила, что за то, чтобы закончить отчет без вопросов, проголосовали 45 депутатов (всего их присутствовало 47).

Это вызвало немалое удивление у губернатора.

"Слушайте, 10 лет отвечал на вопросы. Что ж вы сейчас не даете?", - спросил Куйвашев.

"Когда-то мы должны проявить волю свою", - с улыбкой ответила Бабушкина и пожелала главе региона дальнейшей эффективной работы.

Напомним, в сентябре этого года в Свердловской области состоятся выборы главы региона. Евгений Куйвашев примет в них участие. Любопытно, что сегодня в зале ЗакСО во время отчета находились двое конкурентов Куйвашева по будущим выборам – депутат от КПРФ Александр Ивачев и представитель ЛДПР Александр Каптюг. Если сегодня у них и были вопросы к действующему губернатору, задать их они не смогли.