В Челябинске срок отключения горячей воды для жителей 166 домов продлили на десять дней

В Челябинске срок проведения второго этапа опрессовки в Металлургическом районе продлили на десять дней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Тепловые сети, которые относятся к котельной "Мечел-Энерго", не прошли испытания на прочность и плотность из-за выявленных технологических нарушений.

Горячей воды не будет до 8 июля в 166 жилых домах и 57 учреждениях социальной сферы Металлургического района.