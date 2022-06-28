Пермь удалили из списка городов, где в ближайшие дни откроется "Вкусно и точка"

Столица Прикамья пропала из списка городов, где в ближайшее время запланировано открытие ресторанов "Вкусно и точка", передает корреспондент Накануне.RU.

Открытие первых заведений в Перми должно было состояться 27 июня, однако этого не произошло и в официальном сообществе сети обновили список городов, где в ближайшее время будут открыты рестораны. Перми в этом списке нет.

Напомним, что McDonald's приостановил работу в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Два месяца спустя компания объявила, что уходит из страны и продает бизнес. Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор.

Под новым названием в Москве и области первые 15 ресторанов бывшей сети открылись 12 июня. На следующий день в столичном регионе открылись 50 ресторанов, а до конца июня планируется открытие еще около 200. Далее планируется открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю, подключая разные регионы страны. В ближайшее пять-шесть лет планируется расширить сеть с 850 ресторанов до 1 тысячи.

Позднее в сети появилась информация о том, что новое название сети McDonald's в России является временным.