Сотрудник МЧС спас трех рыбаков, застрявших посреди озера у Новоуральска

Сотрудник МЧС помог трем рыбакам, застрявшим посреди озера, добраться до суши. Инцидент произошел 26 июня на акватории озера Аятского у Новоуральска, когда у лодки с тремя рыбаками, среди которых был 13-летний подросток, перестал работать двигатель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области, изначально мужчины пытались добраться до берега, используя весла, однако сильный ветер и высокие волны не дали им этого сделать. Тогда рыбаки и решили позвонить по единому телефону спасения "112", диспетчера которого передали информацию специалистам МЧС России.

На помощь к рыбакам выдвинулся исполняющий обязанности руководителя инспекторского участка Новоуральска Центра ГИМС Дмитрий Буров. Он созвонился с одним из судовладельцев, находящихся на берегу, дошел на его лодке до попавших в беду гражданских и пересадил их на свое судно, взяв неисправную лодку на буксир. Спустя всего несколько минут, все участники спасательной операции оказались на берегу: рыбаки сильно замерзли, однако от госпитализации отказались.

В МЧС отметили, что инцидент произошел в период, когда синоптики предупреждали о сильном ветре с порывами до 18 м/с. В таких условиях выход на лодке в открытые воды является небезопасным.