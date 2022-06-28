Большая стройка: снос разрушенных домов в Мариуполе начнется в июле

Снос непригодных для проживания домов в Мариуполе, разрушенных при освобождении города от украинских войск, начнется в июле. Об этом заявил мэр города Константин Иващенко.

По его словам, по большинству домов уже вынесено решение, и скоро в мэрии будут утверждены списки домов под снос. Параллельно с этим будет идти ремонт маневренного фонда, куда будут селить людей из домов, определенных под снос. Но первым делом отремонтируют те дома, в которых разрушения минимальны, например нужно просто заменить остекление или починить крышу.

На месте же снесенных домов будут строиться новые. И российские подрядчики уже работают, сказал мэр.

В середине июня в западной части Мариуполя, на месте бывшего рынка "Азовский", началось первое масштабное строительство: до зимы там планируется построить микрорайон из 12 пятиэтажек и поликлиники. Курирует работы Минобороны России. В планах - ввод в эксплуатацию более тысячи квартир общей площадью почти 100 тыс. квадратных метров жилья.

Также в течение двух месяцев планируется построить первый модульный городок для оставшихся без жилья жителей. Он будет состоять из 5- и 9-этажных домов на улице Краснофлотской.

В Мариуполь завезено и завозится очень много техники, стройматериалов, возведены палаточные городки для размещения строительных бригад. При такой помощи России город очень быстро вернется к полноценной мирной жизни, уверен врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Ярошевский.

На днях стало известно, что в ДНР уже смонтирован первый передвижной асфальтобетонный завод из России. Установка способна ежечасно производить до 100 тонн асфальтобетонной смеси. Таких передвижных заводов запустят еще три, они будут использованы для ремонта дорог и мостов.

А вчера было объявлено, что на границе ДНР и РФ открылся новый КПП "Ульяновское - Шрамко" - специально для перемещения товаров и транспорта в рамках восстановительных работ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что Донбасс с помощью России ожидает стройка беспрецедентного масштаба. Все разрушенное будет восстановлено. Если это невозможно, будет построено новое. В ДНР создан оперативный штаб по восстановлению, который определяет приоритетность объектов восстановления и сроки выполнения работ, а также согласовывает работу всех ведомств.