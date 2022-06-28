Сенатор Джабаров заявил, что попытки НАТО забрать Калининград обернутся "мясорубкой"

Попытки стран НАТО отторгнуть Калининград от России приведут к военному столкновению, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Не думаю, что НАТО этого не понимает", - сказал сенатор РБК. Член СФ отметил, что Литва и Польша должны задуматься, "потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку".

По его мнению, Россию такими заявлениями "прощупывают на решимость". Таким образом Джабаров отреагировал на слова экс-главы МВД Латвии Мариса Гулбиса о том, что ЕС и НАТО сделали первые шаги по "отделению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России".

По его словам, ограничение транзита в Калининградскую область – сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград.

"Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг", - приводит слова Гулбиса Regnum.