Генсек ООН заявил о готовности рамочного соглашения по вывозу украинского зерна через Черное море

Переговоры о вывозе украинского зерна, заблокированного в портах этой страны, достигли "момента истины", заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите G7. По его словам, представители ООН ведут переговоры с Москвой и с Киевом по отдельности, чтобы достичь соглашения о вывозе зерна и удобрений на международный рынок.

По данным BBC, генеральный секретарь ООН также заявил о готовности рамочного соглашения, по которому украинское зерно с согласия России будет вывозиться из трех портов, контролируемых Киевом. Суда с зерном будут ходить по Черному морю в сторону Турции по строго заданным маршрутам. Операцию по вывозу зерна будут контролировать Украина, Россия, Турция и ООН.

Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил: если Турция, Россия, Украины и представители ООН договорятся о схеме вывоза украинского зерна морским путем, для обеспечения процесса может быть создан специальный мониторинговый центр, а также "зона безопасности" непосредственно за пределами территориальных вод Украины в Черном море.