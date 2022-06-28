Жителям Каменска-Уральского вынесли приговор за похищение и убийство незнакомца

Свердловский областной суд признал виновными двух жителей Каменска-Уральского, похитивших и забивших насмерть незнакомого им человека. Обоих надолго отправили в колонию.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 29 июля 2021 года, когда обвиняемые 1993 и 1994 годов рождения, работавшие стропальщиками на одном из заводов, напились, отмечая день рождения одного из них. Прогуливаясь по улице Карла Маркса, они встретили незнакомого им гражданина 1989 года рождения, с которым у них возник конфликт.

Обвиняемые избили мужчину, используя, в том числе, ножку от табурета, после чего поместили потерпевшего в багажник автомашины "ВАЗ-2114". На ней они увезли его в лесополосу в районе 113 километра автодороги "Екатеринбург - Шадринск - Курган", где продолжили избиение руками, ногами и саперной лопатой. От полученных травм головы, груди и травматического шока потерпевший скончался.

По решению суда один из обвиняемых Андрей Иванников получил 16 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Его сообщнику Алексею Малыгину назначено 17 лет "строгача" с ограничением свободы на 2 года.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, также по делу был заявлен гражданский иск потерпевшей. По нему каждый из осужденных должен выплатить по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В ГУ МВД по Свердловской области ранее отмечали, что фигуранты сразу признались в содеянном и добровольно показали место, где бросили убитого. Предполагаемое орудие преступления было найдено оперуполномоченными в автомобиле.