В Челябинской области мужчина получил срок в колонии за массовое ДТП, в котором погиб один человек

В Челябинской области 63-летнего местного жителя приговорили к 5 годам в колонии общего режима за массовое ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

5 сентября прошлого года в поселке Локомотивном мужчина за рулем Шкода Фабия при подъезде к железнодорожному переезду выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Шевроле Ланос. После этого он выехал на свою полосу, где столкнулся ВАЗ 21074 и Форд Фокус.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, от которых скончался в больнице.

По решению суда мужчине запрещено на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.