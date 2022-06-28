В Екатеринбурге, пострадавшего в ДТП велосипедиста, арестовали на 10 суток за пьяное вождение

Электровелосипедист из Екатеринбурга получил 10 суток ареста после ДТП с автомобилем.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел 26 июня в 14.20 на ул. Евгения Савкова около дома №4. Пока "Шевроле Кобальт" выезжал с прилегающей территории на улицу Суходольскую, он допустил столкновение с электровелосипедом "Kugoo", водитель которого двигался по ул. Суходольской со стороны ул. Удельной в сторону ул. Ручейной. В результате ДТП пострадал 18-летний велосипедист, который был доставлен в больницу с травмами головы и колена.

В то время, пока парню оказывали медицинскую помощь, на место прибыли сотрудники ГИБДД. Они и определили, что мощность двигателя электровелосипеда составляет 500 Вт. Напомним, что электротранспорт с мощностью более 250 Вт приравнивается к мопеду и требует наличие водительского удостоверения категории "М", которого у пострадавшего не было. Более того, позднее медосвидетельствование показало, что парень был в состоянии алкогольного опьянения - 0,485 мг/л.

В отношении водителя электротранспорта составлены административные материалы: за управление транспортом в нетрезвом виде и не имея удостоверения, а также за управления без мотошлема. В итоге все материалы были направлены в Верх-Исетский районный суд, который признал гражданина виновным и назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.