28 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
Электровелосипед (2022) | Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге, пострадавшего в ДТП велосипедиста, арестовали на 10 суток за пьяное вождение

Электровелосипедист из Екатеринбурга получил 10 суток ареста после ДТП с автомобилем.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел 26 июня в 14.20 на ул. Евгения Савкова около дома №4. Пока "Шевроле Кобальт" выезжал с прилегающей территории на улицу Суходольскую, он допустил столкновение с электровелосипедом "Kugoo", водитель которого двигался по ул. Суходольской со стороны ул. Удельной в сторону ул. Ручейной. В результате ДТП пострадал 18-летний велосипедист, который был доставлен в больницу с травмами головы и колена.

Электровелосипед(2022)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В то время, пока парню оказывали медицинскую помощь, на место прибыли сотрудники ГИБДД. Они и определили, что мощность двигателя электровелосипеда составляет 500 Вт. Напомним, что электротранспорт с мощностью более 250 Вт приравнивается к мопеду и требует наличие водительского удостоверения категории "М", которого у пострадавшего не было. Более того, позднее медосвидетельствование показало, что парень был в состоянии алкогольного опьянения - 0,485 мг/л.

ДТП на ул. Евгения Савкова около дома № 4 в Екатеринбурге(2022)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В отношении водителя электротранспорта составлены административные материалы: за управление транспортом в нетрезвом виде и не имея удостоверения, а также за управления без мотошлема. В итоге все материалы были направлены в Верх-Исетский районный суд, который признал гражданина виновным и назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Теги: пьяное вождение, велосипедист, ДТП, электровелосипед



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