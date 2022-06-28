28 Июня 2022
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Политика В России
медведев дмитрий анатольевич президент рф (2011) | Фото: Накануне.ru

Фиксация на третьей мировой: Медведев пригрозил тотальной войной в случае посягательств на Крым

Экс-президент и экс-премьер-министр России, зампред Совета безопасности России Михаил Медведев продолжает разговаривать о третьей мировой.

В интервью "Аргументам и фактам" он заявил о наступлении "тотальной катастрофы" в случае, если какая-нибудь из стран НАТО попытается "посягнуть на Крым".

"Украина в НАТО на порядок опаснее для нашей страны, чем Финляндия со Швецией. Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", - заявил Медведев.

Примечательно, что накануне Медведев уже грозил третьей мировой за попытки "отнять у нас Калининград": "Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать Третью мировую войну. В себя придёт, бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая".

Теги: дмитрий медведев, третья мировая война, крым



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