28 Июня 2022
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лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

В Якутии из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС

Режим ЧС ввели в Якутии в связи с лесными пожарами, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев.

По его словам, причиной роста количества возгораний стала высокая грозовая активность, пишет Regnum. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики лесные пожары не несут.

Количество действующих лесных пожаров в регионе выросло до 60, при этом лишь за последние сутки выявлено 34 новых очагов возгорания. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 80 986,5 га.

В начале мая катастрофическая ситуация с лесными пожарами сложилась в Сибири. В некоторых сибирских регионах ввели режим ЧС.

Президент РФ Владимир Путин после майских праздников провел совещание по борьбе с природными пожарами. Он отметил, что значительный материальный ущерб от природных пожаров в РФ в этом году уже очевиден. Президент потребовал не допустить повторения прошлогодней ситуации.

Теги: якутия, лесные пожары, режим чс



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