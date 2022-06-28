В Якутии из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС

Режим ЧС ввели в Якутии в связи с лесными пожарами, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев.

По его словам, причиной роста количества возгораний стала высокая грозовая активность, пишет Regnum. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики лесные пожары не несут.

Количество действующих лесных пожаров в регионе выросло до 60, при этом лишь за последние сутки выявлено 34 новых очагов возгорания. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 80 986,5 га.

В начале мая катастрофическая ситуация с лесными пожарами сложилась в Сибири. В некоторых сибирских регионах ввели режим ЧС.

Президент РФ Владимир Путин после майских праздников провел совещание по борьбе с природными пожарами. Он отметил, что значительный материальный ущерб от природных пожаров в РФ в этом году уже очевиден. Президент потребовал не допустить повторения прошлогодней ситуации.