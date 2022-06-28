28 Июня 2022
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Общество Свердловская область
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

Свердловские приставы присвоили категорию риска действующим в регионе коллекторам

Свердловские судебные приставы присвоили категорию риска коллекторам – юридическим лицам, осуществляющим взыскание долгов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, в регионе в государственном реестре зарегистрировано 22 таких юрлица и все они отнесены к низкой зоне риска. Связано это с тем, что данные организации не допускали нарушений законодательства о защите прав и интересов физических лиц при деятельности по возврату просроченной задолженности в прошлом году.

Как напомнили в ведомстве, с июля 2021 года ФССП России изменила критерии оценки качества работы организаций, занимающихся взысканием просроченных долгов. Теперь их распределяют по сегментам – высокий, значительный, средний или низкий риск в зависимости от количества нарушений, допущенных организацией. Юрлица, деятельность которых отнесена к повышенной категории риска, находятся на особом контроле у Федеральной службы судебных приставов.

Как добавили в ГУФССП, за шесть месяцев 2022 года свердловские приставы составили 75 административных протоколов на юридических лиц, занимающихся просроченной задолженностью.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге коллекторов оштрафовали за письма женщине с угрозами и требованиями выплатить долг по микрокредиту. При этом оказалось, что никакого кредита она не брала.

Теги: приставы, коллекторы, ГУФССП



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