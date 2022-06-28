28 Июня 2022
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Экономика В России
иннопром, стенд Лада (2017) | Фото: Накануне.RU

Милонов предложил освободить от транспортного налога покупателей отечественных машин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей. В частности, парламентарий полагает необходимым освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать автомобили российского производства.
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Из-за антироссийских санкций автомобилестроительная отрасль страны испытывает ряд трудностей, пишет политик в обращении к главе Минпромторга Денису Мантурову, копия которого есть у RT. Вместе с тем, уход с рынка иностранных компаний по производству ряда комплектующих, а также зарубежных автомобильных марок создал ситуацию, при которой спрос на приобретение новых машин несколько упал.

В данной ситуации у отечественной автомобильной отрасли "появляется реальный шанс" не только на восстановление объёмов производства и продаж своей продукции, но и на то, чтобы совершить "качественный рывок" на рынке России и иных государств, куда экспортируются российские автомобили.

"В этой связи для стимулирования спроса населения к приобретению новых отечественных автомобилей в условиях санкционной политики предлагаю вам рассмотреть идею о внедрении новых мер государственной поддержки производителей. В частности, россияне – покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года", - говорится в обращении.

Теги: Виталий Милонов, Денис Мантуров



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