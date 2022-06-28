28 Июня 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: пресс-служба офиса президента Украины

Nation: украинские радикалы планируют убить Зеленского из-за Донбасса

Американские власти отказались помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы со стороны украинских радикалов из-за его "намерений приступить к выполнению Минских соглашений".

Об этом журналу Nation сообщил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский. По его словам, в начале президентства Зеленский якобы выступал за мирное урегулирование в Донбассе. "Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии", - заявил эксперт.

Отмечается, что украинскому лидеру помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем. При этом Белый дом никак не отреагировал на происходящее.

"…Его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную", — отметил Хомский.

Вместо этого США предпочли политику пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО, а ситуация усугубилась с приходом к власти Джо Байдена.

Теги: Зеленский, Донбасс



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