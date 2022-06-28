28 Июня 2022
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Наука и техника В России
самолет ан-24 шасси тень (2006) | Фото: Накануне.ru

В России испытана гибридная силовая установка для самолета "Партизан"

В Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина испытали в составе летной лаборатории модернизированную гибридную силовую установку в рамках проекта самолета короткого взлета и посадки "Партизан".

Летающая лаборатория на базе самолета ТВС-2МС выполнила пробежки по полосе и летные испытания. После этого подтвердились улучшенные взлетно-посадочные характеристики: увеличенная тяга распределенной силовой установки, снижение шума винтов и более устойчивое управление по крену на малых скоростях.

Там доработана гибридная силовая установка на летающей лаборатории, изготовлены и установлены на самолет новые композитные трехлопасные винты с более высокими показателями прочности и тяги, а также доработано управление нижними закрылками в режиме элеронов для улучшения управляемости на малых скоростях.

Самолет создается с 2019 года Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина по заказу Фонда перспективных исследований.

На МАКС-2021 уникальная технология была представлена и поднялась в воздух на летающей лаборатории на базе самолета ТВС-2МС. Основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки является применение активного обдува крыла распределенной винто-моторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей. Они и обеспечивают требуемую для взлета подъемную силу.

Максимальная взлетная масса самолета составит 3 тонны 380 кг, он будет способен перевозить полезную нагрузку до тонны на расстояние до 1 тыс. км. 

Теги: самолет, авиация



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