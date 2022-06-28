Кабмин РФ может наложить ограничения на отчуждение долей в квартирах

Депутаты Госдумы 28 июня рассмотрят в третьем чтении проект закона, который должен решить проблему конфликтов между собственниками квартир.

Парламентарии намерены внести поправки в Жилищный и Семейный кодексы, которые коснутся вопроса отчуждения долей – в том числе в жилых помещениях. Как заявил глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, эти изменения будут способствовать борьбе с незаконным захватом жилых помещений и ситуациями, когда россияне приобретают долю, регистрируются по месту жительства, но в итоге там не проживают.

Поправки также касаются долей, возникающих при разделе прав собственности на жилье между несколькими людьми, они впоследствии могут быть разделены на "микродоли". По словам депутата, если такие доли будут переданы третьему лицу, это нарушает права других собственников, для которых становится невозможным использование этого помещения.

В законопроекте предлагается установить минимальный размер такой доли, которая должна составить не менее 6 кв. м. Данный показатель был выработан в том числе исходя из нормы предоставления жилых помещений в общежитии, пишут "Ведомости".