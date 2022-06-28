28 Июня 2022
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Политика В России
Дмитрий Медведев (2021) | Фото: Накануне.RU

Медведев допустил укрепление границ с Финляндией и Швецией "Искандерами" и кораблями ядерным оружием

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс "ничем особенно новым не грозит" для России.

Как заявил экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, при этом российские власти будут готовы к "ответным шагам". Так, по словам политика, границы могут быть укреплены за счет ракетного комплекса "Искандер", гиперзвуковых ракет и кораблей с ядерным оружием.

Бывший президент отметил, что членство Финляндии и Швеции в альянсе расширит протяженность сухопутных границ России с НАТО больше чем вдвое, пишут "Аргументы и факты".

Ранее Медведев высказался о том, что "НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград".

Теги: Медведев, НАТО, Финляндия, Швеция, Искандеры, ядерное оружие



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