Медведев допустил укрепление границ с Финляндией и Швецией "Искандерами" и кораблями ядерным оружием

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс "ничем особенно новым не грозит" для России.

Как заявил экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, при этом российские власти будут готовы к "ответным шагам". Так, по словам политика, границы могут быть укреплены за счет ракетного комплекса "Искандер", гиперзвуковых ракет и кораблей с ядерным оружием.

Бывший президент отметил, что членство Финляндии и Швеции в альянсе расширит протяженность сухопутных границ России с НАТО больше чем вдвое, пишут "Аргументы и факты".

Ранее Медведев высказался о том, что "НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград".