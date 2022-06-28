28 Июня 2022
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Происшествия В России
Самокаты и велосипеды (2022) | Фото: Накануне.RU

МВД: число ДТП с электросамокатами выросло на 35%

В России число автоаварий с электросамокатами за год выросло на 35%.

Об этом следует следует из статистики МВД РФ. При этом она не учитывает инциденты вне зоны ответственности ГИБДД. Это, например, касается парков и скверов.

За пять месяцев текущего года было зарегистрировано 158 аварий с участием так называемых средств индивидуальной̆ мобильности (СИМ). В результате один человек погиб и 164 получили травмы.

За тот же период прошлого года подобных ДТП случилось 117 - погибли два человека, травмированы 126. Таким образом, количество аварий возросло на 35%, пишут "Известия".

Напомним, президентский Совет по правам человека (СПЧ) направит в кабмин России запрос с просьбой ускорить принятие проекта поправок в правила дорожного движения и разработку ГОСТа для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты, моноколеса и гироскутеры.

Теги: ДТП, самокат



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