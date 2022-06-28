СМИ: в РФ хотят отменить налог с 3 млн рублей при продаже жилья

Россиянам хотят повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 млн до 3 млн рублей, если взамен приобретается новое жилье.

Об этом говорится в обращении в адрес главы кабмина РФ Михаила Мишустина со стороны крупных риелторских компаний. Инициативу поддерживают депутаты Госдумы и девелоперы.

Сегодня НДФЛ взимается, если продажа произошла в течение пяти лет с момента начала владения. По словам экспертов, только за последние два года цены на недвижимость выросли до 60%, что еще больше затруднило решение квартирного вопроса для многих семей, сообщают "Известия".

Напомним, в России самозанятым могут предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке жилья.