28 Июня 2022
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Экономика В России
ключи, квартира, дом, жилье, социальное жилье (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

СМИ: в РФ хотят отменить налог с 3 млн рублей при продаже жилья

Россиянам хотят повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 млн до 3 млн рублей, если взамен приобретается новое жилье.

Об этом говорится в обращении в адрес главы кабмина РФ Михаила Мишустина со стороны крупных риелторских компаний. Инициативу поддерживают депутаты Госдумы и девелоперы.

Сегодня НДФЛ взимается, если продажа произошла в течение пяти лет с момента начала владения. По словам экспертов, только за последние два года цены на недвижимость выросли до 60%, что еще больше затруднило решение квартирного вопроса для многих семей, сообщают "Известия".

Напомним, в России самозанятым могут предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке жилья.

Теги: жилье, недвижимость, налоги



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