28 Июня 2022
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Экономика В России
колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Кабмин РФ утвердил программу развития авиаотрасли на 770 млрд рублей

Российское правительство утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли.

Она рассчитана до 2030 года, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Предыдущая программа развития авиастроительной отрасли была утверждена в 2012 году и рассчитана до 2025 года.

На реализацию новой программы будет выделено более 770 млрд руб. Из этой суммы более 150 млрд руб. будет направлено на обеспечение авиаперевозок до конца 2022 года. В общую сумму также включено субсидирование авиакомпаний (100 млрд руб.), пишут "Ведомости".

Как заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, ведомство в настоящее время не видит предпосылок для банкротств российских авиаперевозчиков. Отмечается, что летний сезон дает возможность авиакомпаниям заработать.

Теги: авиация, авиакомпании



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