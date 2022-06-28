Кабмин РФ утвердил программу развития авиаотрасли на 770 млрд рублей

Российское правительство утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли.

Она рассчитана до 2030 года, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Предыдущая программа развития авиастроительной отрасли была утверждена в 2012 году и рассчитана до 2025 года.

На реализацию новой программы будет выделено более 770 млрд руб. Из этой суммы более 150 млрд руб. будет направлено на обеспечение авиаперевозок до конца 2022 года. В общую сумму также включено субсидирование авиакомпаний (100 млрд руб.), пишут "Ведомости".

Как заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, ведомство в настоящее время не видит предпосылок для банкротств российских авиаперевозчиков. Отмечается, что летний сезон дает возможность авиакомпаниям заработать.