28 Июня 2022
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Общество В России
Самокаты на улице в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

СПЧ просит правительство ограничить скорость самокатов

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) направит в кабмин России запрос с просьбой ускорить принятие проекта поправок в правила дорожного движения и разработку ГОСТа для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты, моноколеса и гироскутеры.

Как заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, проблема с принятием проекта поправок кроется в бюрократии: "ПДД попали под механизм регуляторной гильотины и внесение поправок в них возможно только путем переиздания ПДД целиком, а это процесс не быстрый и не простой".

По его словам, сейчас правительство ищет возможность регламентировать движение СИМов без перевыпуска ПДД.

Проект поправок ПДД подразумевает выделение СИМов в отдельную категорию. Они также вводят для пользователей СИМов запрет разгоняться быстрее 25 км/ч, пишут "Ведомости".

В середине июня стало известно о том, что в России подготовлены правила езды на электросамокатах. Как сообщил замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин, остались формальные сложности для их принятия.

Теги: СПЧ, самокат, ПДД



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Ранее 17.06.2022 05:25 Мск В России подготовили правила езды на электросамокатах


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