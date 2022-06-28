СПЧ просит правительство ограничить скорость самокатов

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) направит в кабмин России запрос с просьбой ускорить принятие проекта поправок в правила дорожного движения и разработку ГОСТа для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты, моноколеса и гироскутеры.

Как заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, проблема с принятием проекта поправок кроется в бюрократии: "ПДД попали под механизм регуляторной гильотины и внесение поправок в них возможно только путем переиздания ПДД целиком, а это процесс не быстрый и не простой".

По его словам, сейчас правительство ищет возможность регламентировать движение СИМов без перевыпуска ПДД.

Проект поправок ПДД подразумевает выделение СИМов в отдельную категорию. Они также вводят для пользователей СИМов запрет разгоняться быстрее 25 км/ч, пишут "Ведомости".

В середине июня стало известно о том, что в России подготовлены правила езды на электросамокатах. Как сообщил замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин, остались формальные сложности для их принятия.