В правительстве РФ раскритиковали предложения Абрамченко по упаковке

Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и ФАС России высказали принципиальные замечания по новой версии проекта закона "Об отходах производства и потребления", которую в конце мая по ведомствам распространил аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.

Документ ужесточает регулирование расширенной ответственности производителей (РОП), которая предусматривает переход на норматив в 100% по переработке упаковки. Его отличие от предпоследней версии, подготовленной Минприроды, в расширении круга участников, на которых направлено регулирование: обязанность по обеспечению утилизации предлагается возложить не только на производителей и импортеров товаров в упаковке, но и на производителей самой упаковки, в том числе отечественной, пишут "Ведомости".

Мусорная реформа уже наделала много шума и даже стала причиной протестов в России: полигоны переполнены, мусор не вывозится, а тарифы стали занебесными. С людей "снимают" 200 млрд руб. в год за вывоз мусора, но вот со вторым этапом — его переработкой — вышла заминка. Зачастую отсортированные отходы попадают обратно на полигоны. По сути, переработку должны были спонсировать и сами производители через институт РОП, но программа до сих пор не стартовала, а нужную инфраструктуру не построили.