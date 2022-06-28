28 Июня 2022
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Политика В России
Виктория Абрамченко на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

В правительстве РФ раскритиковали предложения Абрамченко по упаковке

Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и ФАС России высказали принципиальные замечания по новой версии проекта закона "Об отходах производства и потребления", которую в конце мая по ведомствам распространил аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.
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Документ ужесточает регулирование расширенной ответственности производителей (РОП), которая предусматривает переход на норматив в 100% по переработке упаковки. Его отличие от предпоследней версии, подготовленной Минприроды, в расширении круга участников, на которых направлено регулирование: обязанность по обеспечению утилизации предлагается возложить не только на производителей и импортеров товаров в упаковке, но и на производителей самой упаковки, в том числе отечественной, пишут "Ведомости".

Мусорная реформа уже наделала много шума и даже стала причиной протестов в России: полигоны переполнены, мусор не вывозится, а тарифы стали занебесными. С людей "снимают" 200 млрд руб. в год за вывоз мусора, но вот со вторым этапом — его переработкой — вышла заминка. Зачастую отсортированные отходы попадают обратно на полигоны. По сути, переработку должны были спонсировать и сами производители через институт РОП, но программа до сих пор не стартовала, а нужную инфраструктуру не построили.

Теги: Абрамченко, упаковка, РОП



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