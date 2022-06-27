В Тюмени создана программа для автоматизации УЗИ сердца

Тюменская компания создала программное обеспечение для автоматизации процесса УЗИ сердца.

"Программа для УЗИ аппаратов разработана тюменской компанией "РУСОФТ" в рамках процесса импортозамещения для автоматизации диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Она снижает математическую погрешность расчётов с 40 до 12%. Потом на этой 3D-модели идет расчет кардиологических показателей – деформации миокарда и т.д. Эти показатели более точны, чем может сделать сам специалист УЗИ, ведь медработнику самому нужно вести расчеты, то есть большую роль играет человеческий фактор", - сказал ТАСС директор компании "РУСОФТ" и автор проекта Георгий Климов.

Он отметил, что также программа уменьшает время работы врача при расчетах и имеет низкую цену по сравнению с обслуживанием более дорогого УЗИ аппарата экстра-класса.