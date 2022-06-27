Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун ушёл в отставку

​Вице-президент "Лукойла" по стратегическому развитию Леонид Федун покидает пост в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, сообщает пресс-служба организации.

​​"Леонид Федун –​ ключевой человек в истории "Лукойла" и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК. Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах. От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях", – сказал президент нефтяной компании Вадим Воробьёв.

Пост Федун покинул с сегодняшнего дня.